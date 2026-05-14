Когда ожидается повышение минимальной заработной платы?

Повышение минимальной заработной платы обеспечивает рост выплат не только для низкооплачиваемых работников, но и по всем ступеням единой тарифной сетки.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат Вугар Байрамов.

Парламентарий отметил, что ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников сфер, финансируемых из государственного бюджета, приводятся в соответствие с новым размером минимальной зарплаты в течение месяца после её повышения:

«Сюда относятся должностные оклады работников, не имеющих статуса госслужащего, занятых в таких сферах, как социальная защита, наука, культура, молодежь и спорт, сельское хозяйство, экология и охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, мелиорация, водное хозяйство и рыбоводство.

В единой тарифной сетке заработная плата определена по 19 разрядам. На данный момент минимальный оклад составляет 400 манатов, а максимальный - 1 150 манатов. Периодическое повышение минимальной зарплаты на практике охватит все разряды. При этом не имеет значения, выше или ниже минимального уровня текущая зарплата сотрудника. В целом, повышение минимальной заработной платы может привести к росту доходов 700 тысяч наших граждан».

Депутат также напомнил, что согласно изменениям в Трудовом кодексе, размер заработной платы должен пересматриваться не реже одного раза в год:

«В определенные годы рост может быть более значительным. Стоит учесть, что после очередного повышения минимальной зарплаты этот процесс станет более регулярным, так как законодательство предусматривает индексацию (пересмотр) минимального размера оплаты труда как минимум раз в год».