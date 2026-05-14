В Баку таксист перевозил в автомобиле автомат Калашникова

В Баку таксист, перевозивший в автомобиле автомат, привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки Changan Qiyuan A05, за рулем которого находился В.Мусаев (1991 г. р.), был остановлен сотрудниками полиции на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе.

В ходе обыска в транспортном средстве были обнаружены и изъяты автомат Калашникова (АК-74), магазин к нему и 6 патронов. Материалы дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, были направлены в Низаминский районный суд.

На судебном заседании было отмечено, что В.Мусаев в основном занимался перевозкой арабских туристов, посещающих Баку.

Решением суда он был приговорен к 1 году лишения свободы. Таксист, находившийся на период следствия под домашним арестом, был взят под стражу прямо в зале суда и отправлен в следственный изолятор.