Суд в Киеве арестовал Андрея Ермака

Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил под арест бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Суд оставил Ермаку возможность выйти под залог в размере 140 млн гривен ($3,2 млн).

Сам Ермак, говоря о залоге, заявил, что у него нет таких денег. По его словам, адвокат будет общаться по этому вопросу с его друзьями и знакомыми.

Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации 460 млнгривен ($10 млн) на строительстве под Киевом элитного комплекса «Династия».

Ермак не признал вину. «Я отвергаю все обвинения», — заявил он на судебном заседании 12 мая. Адвокат Ермака говорил, что позиция прокуратуры основывается на предположениях.

Источник: Meduza