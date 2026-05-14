Сегодня состоится второй полуфинал «Евровидения-2026», в котором выступит JIVA - ВИДЕО

14 мая в Вене состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», наблюдать за которым можно будет в прямом эфире телеканала ITV, начиная с 23:00.

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» - певица JIVA - выступит в первой части второго полуфинала под номером 2 с лирической балладой «Just go», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало более 632 тыс. просмотров.

За право выйти в конкурсный финал, помимо Азербайджана, борются представители из следующих 14 стран - Болгария, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта, Норвегия.

В завершение полуфинала, просмотр которого также будет доступен и в YouTube, по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри будет объявлена вторая десятка финалистов, которые продолжат участие в конкурсе и вновь появятся на сцене «Евровидения-2026» в финале 16 мая.

