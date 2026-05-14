Американский бизнес доволен: Маск заявил, что встречи в КНР проходят замечательно

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что встречи делегаций США и Китая в Пекине проходят замечательно и уже дают хорошие результаты, передает РИА Новости.

14 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялись официальные переговоры лидеров Китая и США – Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Встреча продлилась примерно два часа. На ней Трамп заявил, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли.

«Замечательно... Много хорошего», – заявил Маск в ответ на вопрос о том, чего уже удалось достичь в ходе встреч в Пекине.

Другие бизнесмены, сопровождающие Трампа в ходе его визита в Китай, также положительно отозвались о проходящих там переговорах.

К примеру, гендиректор Apple Тим Кук ответил на тот же вопрос поднятыми большими пальцами.

«Встречи прошли хорошо... Господин Си и президент Трамп были великолепны», – в свою очередь описал переговоры гендиректор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг.

Перед визитом президент США обещал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином первым делом попросит коллегу «открыть» Китай для работы американских компаний. Он также отмечал, что его будут сопровождать главы крупнейших американских компаний, в том числе Хуанг, Маск, Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава компании BlackRock Ларри Финк.