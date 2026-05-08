Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свою предвыборную кампанию с визита в Сюникскую область.

На встрече с жителями самого южного региона страны премьер и лидер партии «Гражданский договор» вновь коснулся так называемого «Карабахского движения», заявив, что оно было «фатальной ошибкой».

«Нужно констатировать, что карабахское движение было для нас фатальной ошибкой», - заявил политик в селе Корнидзор.

Он отметил, что в Армении много говорится о победе армянской стороны в карабахском конфликте в 1990-е годах. «Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление? Факторы, связанные с Карабахским движением, использовалось для недопущения прогресса нашего государства. Нас обвиняют в потере территорий. Но хочу четко сказать, что мы не теряли территории. На самом деле те территории, в потере которых нас обвиняют, никогда нам не принадлежали», - заявил Пашинян.

Пройденный за последние несколько лет путь он назвал сложным, но этот путь, по его мнению, позволил сделать правильные выводы.

Предвыборная агитация продлится до 5 июня. 6 июня объявлен днем тишины, голосование пройдет 7 июня.

