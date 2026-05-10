Творец истории. Азербайджан отмечает 103-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Архитектор и созидатель современного независимого Азербайджана, великая личность, чье имя стало символом целой исторической эпохи – сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Имя Гейдара Алиева занимает особое место в новой истории Азербайджана. Он был лидером, который в критический период сумел не только остановить разрушительные процессы внутри страны, но и направить ее развитие по траектории устойчивого укрепления государственности. История развития Азербайджана неотделима от жизненного пути великого лидера, посвятившего себя служению Родине и народу. В основе его государственной философии лежала идея сильного и самостоятельного Азербайджана, способного уверенно отстаивать свои интересы. 

Именно политика Гейдара Алиева заложила основы эффективной государственности - в этот период сформировались и укрепились институты власти, была достигнута общественная консолидация, началось экономическое возрождение. Страна вышла из состояния хаоса и перешла к системному развитию, основанному на порядке, управляемости и стратегическом планировании. Особое значение имела экономическая стратегия великого лидера - привлечение международных инвестиций, масштабная модернизация инфраструктуры, открытие новых производственных и социальных объектов стали частью широкого реформаторского курса. 

Центральным элементом экономической политики стало грамотное использование природных богатств страны, что позволило ей занять прочное место в мировой энергетической системе. Поворотный момент, определивший дальнейшую экономическую судьбу государства – исторический «Контракт века» не только обеспечил приток капитала и новейших технологий, но и закрепил за Азербайджаном роль незаменимого участника глобальных энергетических процессов. Реализация масштабных транспортных проектов превратила страну в значимое звено международных коммуникаций и транзитных маршрутов.

Пристальное внимание общенациональный лидер уделял вопросам национальной безопасности и строительству армии, рассматривая их как неотъемлемую основу суверенитета и независимости. Именно в этот период закладывались принципы формирования современной военной системы, которая со временем стала одним из ключевых факторов государственной устойчивости и великих побед Азербайджана.

Важным направлением деятельности Гейдара Алиева было укрепление национальной идентичности. Он последовательно продвигал идею азербайджанства как объединяющей основы общества, уделял большое внимание сохранению национально-духовных и культурных ценностей, а также поддержанию связей с соотечественниками за рубежом как важному условию формирования единого национального пространства.

Отдельное место в политике великого лидера занимала работа с молодежью и формирование сильного кадрового потенциала страны. Гейдар Алиев связывал будущее Азербайджана с новым поколением, считая образование, профессионализм и государственное мышление ключевыми факторами развития.

Значимой составляющей курса общенационального лидера было повышение авторитета Азербайджана на мировой арене, расширение международных связей страны. Благодаря взвешенному внешнеполитическому курсу Азербайджан сумел преодолеть информационную изоляцию, укрепить дипломатические позиции и донести до мира свою справедливую позицию. Политический талант, стратегическое мышление Гейдара Алиева стало прочной основой для превращения Азербайджана в важную международную платформу для обсуждения и решения важнейших вопросов глобальной повестки.

Наследие общенационального лидера получает новое развитие в современных условиях, под руководством достойного продолжателя его дела, Президента Ильхама Алиева. Своим политическим курсом глава государства развивает и укрепляет стратегический фундамент, который был заложен великим лидером. 

Именно благодаря этому курсу, Азербайджан в течение не столь длительного в историческом разрезе периода сумел преодолеть неимоверные трудности, решить грандиозные задачи и достичь главной цели в своей новейшей истории – доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободив родные земли от многолетней оккупации, полностью восстановила территориальную целостность и государственный суверенитет нашей страны.

История Гейдара Алиева - это история становления и укрепления современного Азербайджана. Политическое наследие общенационального лидера и сегодня остается важнейшим ориентиром развития страны, а его идеи - неотъемлемой частью государственной стратегии, направленной на укрепление независимости, стабильности и будущего Азербайджана.

Политический отдел 1news.az

