Оверчук: РФ развивает с Азербайджаном сотрудничество по транспорту, АПК, медицине

Россия и Азербайджан развивают взаимодействие в транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве, производстве, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас очень хорошо развивается сотрудничество в области создания транспортно-логистического коридора Север - Юг, на территории Азербайджана осуществляется модернизация железной дороги. Только что мы обсуждали вопросы развития автомобильных перевозок", - сказал он на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Оверчук обратил внимание на то, что российские производители автомобилей, сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов традиционно присутствуют в Азербайджане.

"Развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Есть российские инвестиции в виноградарство и виноделие Азербайджана", - отметил вице-премьер РФ. "Очень широкое сотрудничество, поэтому выделить что-то одно неправильно, все очень важно", - заметил он.

Источник: ТАСС