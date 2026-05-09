Путин предложил Армении провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС

Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но было бы логичным Армении провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного "развода", - отметил российский лидер.

Путин также не исключил вынесение на обсуждение на очередном саммите ЕАЭС вопрос о планах Армении по евроинтеграции.

"Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром (Армении Николом) Пашиняном не один раз. Не видим здесь ничего особенного", - сообщил Путин журналистам в среду.