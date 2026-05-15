Стало известно, где пройдет «Детское Евровидение-2026»

Феликс Вишневецкий16:46 - Сегодня
Организаторы объявили страну и город проведения 24-го конкурса «Детское Евровидение» - в 2026 году шоу примет Мальта.

Детский песенный конкурс пройдет 24 октября на площадке MFCC в Та’Кали - арена будет специально трансформирована в тематическую «Eurovision Festa Village», объединяющую мальтийские традиции и современное шоу-производство, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv. 

Мальта уже принимала «Детское Евровидение» дважды - в 2014 и 2016 годах. В этот раз вещатель PBS вновь возвращает конкурс в страну, делая ставку на формат, который объединяет элементы средиземноморского фестиваля и международного музыкального шоу.

В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что Мальта имеет сильный опыт проведения конкурса и способна обеспечить масштабное шоу для молодых исполнителей со всей Европы.

Подробности о странах-участницах «Детского Евровидения 2026» будут объявлены в ближайшие месяцы.

 

