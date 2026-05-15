МВД: Ухудшение погоды создаст дополнительные риски на дорогах страны

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило об ухудшении погодных условий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погоды: прогнозируются сильный, местами порывистый ветер и осадки различной интенсивности. Подобные погодные условия серьезно влияют на безопасность дорожного движения и создают дополнительные риски.

«В связи с этим дорожная полиция призывает всех участников движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила.

Отмечаем, что в дождливую и ветреную погоду водителям необходимо выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и неоправданных обгонов. Фары и световые сигналы транспортных средств должны быть в исправном состоянии; следует постоянно держать включенными ближний свет и габаритные огни. При ограниченной видимости противотуманные фары стоит использовать только в случае необходимости, а дальний свет — исключить, чтобы не ослеплять водителей встречного транспорта.

Пешеходам в условиях ограниченной видимости следует переходить дорогу только по установленным переходам, проявляя повышенную осторожность, чтобы водители могли вовремя их заметить.

Особо подчеркивается, что ветреная погода создает серьезные трудности при управлении двухколесным транспортом, включая мопеды, мотоциклы и скутеры. Под воздействием сильного ветра риск потери равновесия и опрокидывания таких транспортных средств значительно возрастает, что создает реальную угрозу как для самих водителей, так и для других участников движения и пешеходов.

В сложившихся погодных условиях ответственное поведение каждого участника дорожного движения, проявление взаимного внимания и понимания играют важную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий», - говорится в обращении.