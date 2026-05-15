Как изменится погода в Азербайджане в ближайшие дни?

В районах Азербайджана до вечера 18 мая ожидаются нестабильные погодные условия и осадки.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных регионах осадки будут носить кратковременный интенсивный характер. Вечером 16 мая в восточных районах ожидается усиление дождей, возможны грозы, град, а в высокогорных районах — переход осадков в снег.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня водности в реках; не исключена вероятность кратковременных селевых потоков на некоторых горных реках.