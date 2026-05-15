В этот день вход в музеи в Азербайджане будет бесплатным - СПИСОК

В связи с Международным днем музеев, который отмечается 18 мая, в музеях, действующих при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, будет проведен день открытых дверей.

18 мая вход для посетителей во все музеи будет бесплатным, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Цель инициативы - создать условия для более содержательного проведения досуга, а также познакомить посетителей с богатой историей, культурой и культурным наследием Азербайджана.

Отметим, что Международный день музеев был учрежден в 1977 году по инициативе Международного совета музеев, с целью подчеркнуть важную роль музеев в жизни общества.

С подробным списком музеев, вход в которые будет бесплатным 18 мая, можно ознакомиться ниже.