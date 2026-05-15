Саммит Трампа и Си Цзиньпина в Пекине: тактическое перемирие или новая напряжённость?

First News Media17:32 - Сегодня
В роскошном Великом зале народа 14 мая 2026 года два самых влиятельных лидера планеты — Дональд Трамп и Си Цзиньпин — обменивались крепкими рукопожатиями и широкими улыбками под непрерывные вспышки камер. Помпезная церемония с почётным караулом, совместная прогулка по Храму Неба и торжественный государственный банкет создавали картинку почти дружеской встречи на высшем уровне. Однако за закрытыми дверями переговоры были куда более жёсткими.

 Си Цзиньпин в самом начале встречи подчеркнул, что намерен обсудить с Трампом вопросы, представляющие интерес не только для двух стран, но и для всего мира, вывести отношения на правильный путь и открыть новую страницу в будущем сотрудничестве.

Китайский лидер отметил, что у Китая и США больше общих интересов, чем разногласий, а успех одной страны должен становиться возможностью для другой. Пекин и Вашингтон, по его словам, должны быть не соперниками, а партнёрами, способствующими взаимному процветанию и поиску правильной модели сосуществования крупных держав.

В свою очередь Дональд Трамп, подводя итоги визита, заявил: «Это был невероятный визит. Мы добились очень хороших результатов. Заключили замечательные торговые соглашения».

Это был первый визит действующего президента США в Китай с 2017 года. Двухдневный саммит 14–15 мая прошёл в формате интенсивных переговоров — как тет-а-тет, так и с участием делегаций. В первый день прошли официальные церемонии в Великом зале народа и продолжительные двусторонние встречи, второй — рабочие сессии с бизнес-элитой в резиденции руководства страны "Чжуннаньхай". Трамп привёз с собой мощную делегацию американских CEO, среди которых были Илон Маск, Тим Кук и Дженсен Хуанг .

На поверхности стороны достигли нескольких заметных договорённостей. Обе стороны заявили, что Ормузский пролив должен быть открыт для свободного судоходства. Китай выразил интерес к закупкам американской нефти, пытаясь одновременно снизить зависимость от нестабильного Ближнего Востока и избежать более жестких американских тарифов.

Пекин также согласился приобрести 200 самолётов Boeing и значительные объёмы американской сельхозпродукции. Кроме того, был создан постоянный механизм двустороннего диалога — совместный торговый совет(Board of Trade), призванный оперативно решать торговые споры.

Однако за этими практическими результатами скрывались глубокие противоречия. США усиливают своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и опираются на союзников, тогда как Китай рассматривает этот вопрос как внутренний и не допускает внешнего вмешательства. Один из самых острых моментов саммита — Тайвань.

Си Цзиньпин был предельно жёстким, назвав тайваньский вопрос самым важным в китайско-американских отношениях. Китайский лидер прямо и без дипломатических смягчений предупредил американского президента: неправильное обращение с Тайванем может привести к прямому столкновению двух сверхдержав.

По его словам, «если его правильно урегулировать — отношения будут стабильными. Если неправильно — возникнут столкновения и даже конфликты, и двусторонние отношения окажутся в крайне опасном положении». Это предупреждение прозвучало как чёткий сигнал: Пекин не намерен отступать от своих «красных линий».

В вопросе Ирана Трамп рассчитывал на более активную помощь Китая как крупнейшего покупателя иранской нефти. Вашингтон надеялся, что Китай использует этот рычаг, чтобы ускорить окончание конфликта и открытие Ормузского пролива. Однако результат оказался довольно скромным.

 Стороны ограничились общим заявлением о необходимости открытия Ормузского пролива и выражением интереса Китая к закупкам американской нефти. Конкретных рычагов давления на Тегеран Пекин пока не задействовал, хотя энергетический кризис затрагивает обе экономики.

 Отдельный блок переговоров был посвящён технологиям и искусственному интеллекту. Присутствие руководителей Apple, Nvidia и Tesla показало, насколько сильно бизнес-интересы влияют на политику. Речь идёт не только о рынках, но и о контроле над цепочками поставок, прежде всего в сфере чипов, где американские технологии завязаны на азиатское производство.

США выстраивают систему экспортных ограничений и лицензий, стремясь замедлить технологический рост Китая в стратегических направлениях. В ответ Пекин активно инвестирует в собственную индустрию и пытается снизить зависимость от зарубежных технологий.

Обсуждение вопросов редкоземельных металлов и регулирования ИИ прошло в атмосфере глубокого взаимного недоверия: США боятся, что Китай использует эти технологии в военных целях, а Китай обвиняет США в попытках задушить его технологическое развитие. В итоге конкретных соглашений в этой сфере достигнуто не было.

Саммит принёс временную стабилизацию и несколько экономических сделок, но так и не смог разрешить фундаментальные противоречия между двумя сверхдержавами. Несмотря на то, что Вашингтон и Пекин смогли договариваться по ключевым вопросам, тем самым избежав столкновения, жёсткая конкуренция по-прежнему сохранилась.

Тайвань все ещё остаётся главным источником риска, способным в любой момент испортить отношения, а Иран стал серьёзным тестом — готовы ли две державы на реальное сотрудничество или будут продолжать играть в свои геополитические игры.

Впереди новые раунды переговоров и, возможно, ответный визит Си Цзиньпина в США. Но главный вопрос после пекинского саммита остаётся открытым: смогут ли США и Китай удержать своё соперничество под контролем, не доведя мир до нового глобального кризиса?

 Вюсаля Азимзаде

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
