Объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзаменов, проведенных 19 апреля 2026 года.

Как сообщили в ГЭЦ, стали известны результаты первого этапа вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет, вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования, дополнительных экзаменов по иностранному языку и языку обучения для выпускников текущего года, а также выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов текущего года и выпускников прошлых лет, не сумевших принять участие в мартовских экзаменах по уважительным причинам, лиц, участвующих в итоговой аттестации в порядке экстерната, и учащихся 11-х классов школ Нахчыванской АР, передает 1news.az.

Участники экзаменов, относящиеся к 1–3 категориям, могут узнать свои результаты по одной ссылке, а участники 4–7 категорий — по другой.

Также абитуриенты могут получить информацию о баллах по каждому предмету, отправив код, указанный в пропускном листе, на номер 7727 через мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar.

Из 37 593 человек, участие которых было предусмотрено, 2205 человек на экзамен не явились, а 14 человек были отстранены за нарушение правил.

Наивысший результат на экзамене — 300 баллов из 300 возможных — показал выпускник средней школы села Ашагы Эйлис Ордубадского района Нахчыванской АР Бабазаде Айхан Асиман оглу.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами, в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие подать апелляцию могут зарегистрироваться с 10:00 18 мая до 17:00 20 мая, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ. Лица, не прошедшие регистрацию в указанный срок, не смогут обратиться в комиссию позже. В заявлении необходимо указать номер задания и суть претензии с указанием соответствующего критерия оценки.

Перед подачей апелляции участникам рекомендуется ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов и критериями оценивания открытых заданий на сайте ГЭЦ. Опыт прошлых экзаменов показывает, что около 15% заявителей либо вообще не отвечали на задание, либо обращались, не ознакомившись со шкалой оценивания. Подобные обращения рассматриваться не будут.