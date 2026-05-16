Азербайджан и UN-Habitat подписали Письмо о намерениях относительно применения стандартов WUF13 в будущем - ФОТО

Между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) подписано Письмо о намерениях по сотрудничеству в совместной разработке операционного руководства по проведению в будущем сессий Всемирного форума городов на основе бакинских стандартов WUF13.

Документ был подписан после встречи Президента Ильхама Алиева с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудию Россбахом.

Документ, предназначенный для оказания поддержки сторонам, которые будут принимать будущие сессии, в процессе принятия решений, нацелен на повышение оперативной эффективности последующих мероприятий, основываясь на успешном этапе подготовки WUF13 в Баку.