На японской АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивной жидкости

На втором энергоблоке японской АЭС "Онагава" на острове Хонсю зафиксировали утечку пара с небольшим содержанием радиоактивных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оператора станции Tohoku Electric Power.

Инцидент произошел во время плановой проверки оборудования, после чего оператор станции решил остановить реактор для выяснения причин.

"Влияния на окружающую среду с точки зрения радиоактивного загрязнения нет", — говорится в сообщении компании-оператора станции Tohoku Electric Power.

Утечку обнаружили 15 мая около 17:10 по местному времени. В этот момент реактор работал примерно на 50% мощности в режиме регулировочной эксплуатации. Специалисты попытались устранить проблему, но пар в помещении конденсатора продолжил выделяться. После этого компания решила остановить реактор и провести дополнительную проверку оборудования.