Эрдоган: Турция надеется на урегулирование с США вопроса с F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на положительный результат в урегулировании с США вопроса с F-35, но параллельно продолжает развивать собственный проект истребителя пятого поколения Kaan.

"Наши требования к F-35 ясны. Наши чиновники продолжают контакты со своими американскими коллегами. Мы надеемся на положительный результат. Наш проект Kaan развивается все дальше с каждым днем. Когда процесс будет завершен, в этой области начнется новая история", - сказал он в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Казахстана.

Эрдоган отметил, что создание Kaan - "это первый шаг для Турции, которая будет создавать лучшие и более мощные образцы". "Дело не только в Kaan. Многие наши продукты оборонной промышленности успешно привлекают внимание всего мира. На выставке SAHA-2026 в Стамбуле была продемонстрирована наша сила и эффективность в оборонной промышленности. Более 150 000 посетителей увидели уровень, которого достигла наша страна в этой области, и конкретные результаты. Было представлено более 200 новых продуктов, а объем продаж достиг $8 млрд", - отметил он.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.

Источник: ТАСС