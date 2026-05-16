Григорян: решение между ЕС и ЕАЭС будут принимать граждане Армении

Армения прекрасно понимает невозможность одновременного нахождения республики в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и когда назреет такая необходимость, соответствующее решение будет принято гражданами Армении.

Об этом ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, отвечая на вопрос о том, будет ли Армения выходить из ЕАЭС и будет ли референдум по данному вопросу, учитывая невозможность нахождения республики в двух объединениях.

«Мы прекрасно понимаем, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, и очевидно, что в будущем нам будет необходимо принять соответствующее решение. Причем, решение по этому вопросу будет приниматься, безусловно, гражданами Армении. Сейчас такой необходимости нет», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Григорян обратил внимание на то, что Армения является полноценным членом ЕАЭС, конструктивно ведет сотрудничество, полноценно принимаем участие в обсуждениях и процессах принятия всех решений.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь «интеллигентного развода».