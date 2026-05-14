Министр обороны Израиля осудил Ямаля за флаг Палестины на чемпионском параде «Барселоны» - ВИДЕО

First News Media20:00 - Сегодня
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац резко осудил действия игрока испанского клуба «Барселона» Ламина Ямаля, который размахивал палестинским флагом на праздновании чемпионства команды.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Ламин Ямаль решил подстрекать против Израиля и сеять ненависть, пока наши солдаты сражаются с террористической организацией ХАМАС — организацией, которая 7 октября устроила резню, насилие, поджоги и убийства детей, женщин и пожилых евреев. Те, кто поддерживает подобные сообщения, должны задать себе вопрос: считают ли они это гуманным? Это морально?

Как министр обороны Государства Израиль, я не буду молчать перед подстрекательством против Израиля и еврейского народа.

Я надеюсь, что такой крупный и уважаемый клуб, как «Барселона», дистанцируется от этих заявлений и ясно даст понять, что для подстрекательства и поддержки терроризма нет места», — заявил министр.

Напомним, что во время чемпионского парада Ламин Ямаль поднял флаг Палестины во время чемпионского парада. Это вызвало многочисленные дебаты в соцсетях.

Главный тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик отреагировал на этот индицент.

"Выражение политической позиции – это вещь, которая обычно мне не нравится. Я поговорил с Ламином и сказал, что если он хочет это сделать, то это его решение", – сказал Флик во время пресс-конференции.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в
