На участие в WUF13 зарегистрировались более 40 тыс. человек из 182 стран

Для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку зарегистрировались более 40 тыс. человек из 182 стран.

Информацию распространила Азербайджанская операционная компания WUF13.

По данным операционной компании, такое число участников "отражает растущий импульс WUF13 и общую приверженность формированию более безопасных, инклюзивных и устойчивых городов и сообществ".

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

