Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам - ФОТО

16 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудию Россбах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что работа, проделанная в Баку в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов ООН, произвела на нее глубокое впечатление, Анаклаудия Россбах подчеркнула, что приветствует инновационные подходы, примененные нашей страной при организации этого престижного мероприятия. По ее словам, это создает основу для более содержательного проведения сессии. Поблагодарив азербайджанскую сторону за все это, гостья выразила уверенность в том, что это мероприятие пройдет в нашей стране грандиозно.

Напомнив, что COP29 была проведена в Азербайджане на высоком уровне, Анаклаудиа Россбах коснулась значимости организации в нашей стране вслед за ней такого мероприятия, как WUF13. Она отметила, что COP и WUF считаются крупнейшими мероприятиями в системе ООН, подчеркнула, что Азербайджан по сути создал связь между ними.

Гостья высоко оценила добровольные финансовые взносы нашей страны в поддержку деятельности Программы ООН по населенным пунктам, отметила, что приветствует сотрудничество Азербайджана и UN-Habitat, в том числе традицию проведения в республике Национальных градостроительных форумов. Она выразила надежду на успешное продолжение сотрудничества и в будущем.

Поблагодарив за добрые слова, глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан предпринял все необходимые шаги для проведения мероприятия на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев напомнил, что несколько дней назад он ознакомился с работой, проведенной в связи с WUF13 на территории Бакинского олимпийского стадиона, выразил надежду, что это мероприятие будет результативным.

Глава государства сказал, что опыт Азербайджана в проведении Всемирного форума городов, а также инновационные подходы, применяемые в нашей стране в сфере градостроительства, широкомасштабные строительно-восстановительные работы, реализуемые в постконфликтных условиях на освобожденных от оккупации территориях, являются образцом и для других стран. Глава государства отметил, что наша страна готова поделиться этим опытом.

В ходе беседы была с удовлетворением подчеркнута поддержка Азербайджаном деятельности Программы ООН по населенным пунктам, обсуждены перспективы сотрудничества между нашей страной и этой структурой.

После встречи между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) было подписано Письмо о намерениях по сотрудничеству в совместной разработке операционного руководства по проведению в будущем сессий Всемирного форума городов на основе бакинских стандартов WUF13. Документ, предназначенный для оказания поддержки сторонам, которые будут принимать будущие сессии, в процессе принятия решений, нацелен на повышение оперативной эффективности последующих мероприятий, основываясь на успешном этапе подготовки WUF13 в Баку.