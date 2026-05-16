Летевший в Анталью самолет экстренно сел в Лондоне из-за «бомбы»

Самолет авиакомпании SunExpress, который выполнял рейс из английского Бристоляв Анталью, аварийно сел в аэропорту «Лондон-Станстед» после информации о бомбе на борту. Об этом сообщает агентство DHA.

«После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным», — говорится в публикации.

По данным агентства, сигнал о возможной угрозе поступил вскоре после взлета лайнера. Экипаж решил экстренно посадить борт в аэропорту «Лондон-Станстед».

На месте провели необходимые проверки и досмотр самолета.