Ирада Зейналова: Я не русская, я - наполовину азербайджанка - ВИДЕО

Ирада Зейналова, занимающая пост посла России в Маврикий и ранее работавшая ведущей на «Первом канале» и НТВ, рассказала о том, что ей удалось легко наладить контакт с местным обществом благодаря собственному многонациональному происхождению.

«Например, я не русская, я — наполовину азербайджанка», — заявила она в интервью маврикийскому телевидению, отвечая на вопрос о мультикультурности России.

«Это значит — наполовину мусульманка, наполовину христианка», — добавила Зейналова.

Кроме того, по её словам, с точки зрения некоторых европейских представлений о внешности, она сама может считаться «чернокожей» из-за своего русско-азербайджанского происхождения.

«Согласно европейским стандартам, я — черная», — отметила дипломат.

Отметим, что Ирада Зейналова родилась в 1972 году в Москве. Её отец — азербайджанец Афтандил Зейналов, мать — русская по национальности. Долгие годы она работала ведущей и журналистом в российских СМИ. В 2022 году Зейналова сообщила, что обучалась в Дипломатической академии МИД России. С сентября 2024 года она занимает должность посла РФ в Маврикии.