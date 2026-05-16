Вюсал Гасымлы: Суммарный товарооборот стран ОТГ в 2025 году превысил $1,3 трлн

Суммарный товарооборот стран Организации тюркских государств (ОТГ) в 2025 году превысил $1,3 трлн.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вюсал Гасымлы на II Форуме солидарности НПО стран-членов ОТГ

По его словам, в прошлом году страны-члены ОТГ продемонстрировали высокие показатели экономического роста.

"Общая численность населения в странах ОТГ достигла 180 млн человек. Совокупный ВВП стран тюркского мира в 2025 году превысил $2,1 трлн, что позволило войти в десятку сильнейших экономических пространств мира", - отметил Гасымлы.

Гасымлы в своем выступлении коснулся проблемы урбанизации в мире.

Он подчеркнул, что 55% населения мира сегодня проживает в городах: "К 2050 году этот показатель вырастет до 70%, что потребует строительства новых городов".

Глава Центра отметил ход строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях страны и инклюзивный подход в вопросах градостроительства.

Гасымлы, в частности, отметил, что к 2035 году в Карабахе и Восточном Зангезуре будет восстановлено до 200 городов и поселков: "Азербайджан демонстрирует современный и инклюзивный подход в градостроительстве, который не обходит стороной и эти территории. Работы по восстановлению и реконструкции продолжатся ускоренными темпами".