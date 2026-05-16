Стало известно, кто объявит голоса от Азербайджана на «Евровидении 2026» - ФОТО

Участница «Евровидения 2012» Сабина Бабаева будет объявлять голоса от Азербайджана в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

Как передает 1news.az, об этом сообщается на официальной странице ITV | Eurovision Azerbaijan – финальное шоу «Евровидения 2026»состоится сегодня 16 мая, по его завершении в прямом эфире будут озвучены результаты голосования всех стран участниц конкурса.

Напомним, что С.Бабаева представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2012» в дуэте с народным артистом Алимом Гасымовым - песня «When the music dies» принесла дуэту четвертое место на конкурсе в Баку.