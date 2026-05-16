Дипломатический бумеранг: Баку ответил тонко

Себа Агаева13:10 - Сегодня
Есть старая дипломатическая истина: символические жесты иногда говорят громче официальных заявлений.

Особенно тогда, когда за бокалами на государственных приемах начинают появляться люди, олицетворяющие политические проекты, давно отправленные историей в архив. Москва решила сыграть именно в такую игру - и, похоже, в Кремле не ожидали, что Баку ответит тем же языком, но гораздо увереннее и масштабнее.

9 мая посольство России в Армении превратило официальный государственный прием в честь победы над нацизмом в странную политическую декорацию, где под российскими флагами и тосты за «победу» оказался Ашот Даниелян - «спикер парламента» и «исполняющий обязанности президента» того, чего больше не существует, - ликвидированного «Арцаха». Одним из главных «гостей» фуршета стал человек, представляющий политический проект, окончательно отправленный историей в прошлое.

Тогда в Баку это восприняли не как «ошибку протокола», а как сознательный политический жест. И совершенно справедливо.

Потому что невозможно одновременно заявлять о признании территориальной целостности Азербайджана и демонстративно предоставлять площадку представителям сепаратистского проекта, который был окончательно закрыт в сентябре 2023 года. Здесь либо одно, либо другое. И в Баку этот сигнал прекрасно считали.

Ответ не заставил себя ждать.

Торжественный прием посольства Азербайджана в Турции по случаю 28 Мая - Дня независимости и 26 Июня - Дня Вооруженных сил стал не просто дипломатическим мероприятием. Он превратился в очень прозрачное политическое послание. Среди приглашенных - представители крымских татар, дагестанских тюрков, карачаево-балкарцев, черкесов, ногайских тюрков, якутов и других народов России.

И здесь важно понимать главное: Баку ничего не нарушил. Никто не приглашал сепаратистов. Никто не создавал искусственных «правительств в изгнании». Никто не разыгрывал карту псевдогосударственности. Азербайджан просто показал Москве, что язык намеков и символов понятен не только ей.

Причем сделал это гораздо тоньше и масштабнее.

Россия, похоже, совершенно не просчитала, насколько опасной для нее самой может быть игра в подобные символические провокации. Потому что, приглашая представителей ликвидированного сепаратистского проекта на официальный государственный прием, Москва фактически сама легитимизирует логику этнополитических спекуляций - ту самую логику, к которой в Кремле традиционно относятся крайне болезненно, когда речь заходит уже о самой России.

Баку фактически напомнил: Россия - это не монолит, а огромная многонациональная страна, внутри которой живут десятки народов со своей исторической памятью, идентичностью и сложными отношениями с федеральным центром. Крымские татары, народы Северного Кавказа, якуты, тюркские общины - все это реальная часть российской внутренней конструкции, к вопросам которой Москва обычно требует максимально осторожного отношения от других государств.

Но после истории с «Арцахом» у Кремля заметно сузилось пространство для нравоучений. Нельзя требовать уважения к собственной чувствительности в национальном вопросе и одновременно демонстративно флиртовать с сепаратистскими фантомами на территории другого государства.

И это уже не про банкет.

Это про новую политическую реальность, в которой Азербайджан больше не намерен молча проглатывать дипломатические выпады, прикрытые разговорами о «стратегическом партнерстве». В Баку все чаще дают понять: эпоха, когда с Азербайджаном можно было говорить языком давления, двойных стандартов или политических манипуляций, закончилась.

Особенно показательно, что все это происходит на фоне продолжающейся трансформации региональной политической архитектуры на Южном Кавказе. В этих условиях все чаще проявляются противоречивые и неоднозначные шаги, способные вызывать дополнительное напряжение. Приглашение деятеля из «Арцаха» стало одним из таких шагов — скорее символическим жестом в сторону армянской аудитории, чем решением, отражающим долгосрочную региональную логику.

Но проблема для России в том, что Южный Кавказ уже изменился.

Азербайджан сегодня - это государство-победитель, восстановившее территориальную целостность, усилившее международные позиции и превратившееся в одного из ключевых игроков региона. И разговаривать с ним с позиций старой имперской инерции уже не получится.

В Баку явно решили: если кто-то хочет играть в символические сигналы - Азербайджан тоже умеет это делать. Причем жестко, публично и без лишних иллюзий.

Каков привет - таков и ответ.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25