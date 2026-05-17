Ильхам Алиев встретился с Президентом Сербии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув значимость 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, Александар Вучич поздравил главу нашего государства с проведением этого мероприятия в Баку.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления.

В ходе беседы был с удовлетворением отмечен официальный визит Президента Азербайджана в Сербию в феврале этого года, подчеркнуто, что предпринимаются шаги по реализации вопросов, обсужденных в рамках данного визита.

Была затронута важность визитов глав государств, а также взаимных визитов на различных уровнях в деле расширения сотрудничества.

Отмечен высокий уровень политических связей, подчеркнуто наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной сферах, в области реализации совместных проектов и других направлениях.

На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту Белград - Баку с точки зрения сближения наших народов и укрепления туристического потенциала.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: АЗЕРТАДЖ