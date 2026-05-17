МАГАТЭ: Роста уровня радиации после атаки дрона по АЭС «Барака» в ОАЭ нет

Повышения уровня радиации после удара БПЛА по АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"ОАЭ проинформировали МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС "Барака" остается в пределах нормы, никаких сообщений о раненых не поступало после того, как удар дрона сегодня утром вызвал возгорание электрогенератора, находящегося за пределами внутреннего периметра станции", - говорится в сообщении пресс-службы агентства в Х.

"Аварийные дизельные генераторы обеспечивают питанием третий реактор станции. Агентство внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями ОАЭ, готово при необходимости оказать поддержку. Гендиректор Рафаэль Гросси выражает глубокую обеспокоенность в связи с инцидентом и отмечает недопустимость военной активности, угрожающей ядерной безопасности", - заключили в МАГАТЭ.

Источник: ТАСС