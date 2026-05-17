WUF13 в Баку бьет рекорды посещаемости — ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в столице Азербайджана официально стартовал первый день работы 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Напомним, что эта масштабная международная платформа традиционно объединяет ведущих политических деятелей, профильных специалистов, авторитетных экспертов и журналистов со всего мира для обсуждения ключевых вызовов, тенденций и перспектив глобальной урбанистики.

В фокусе внимания участников — вопросы устойчивого развития мегаполисов, внедрение «умных» технологий в городскую среду и создание комфортных условий для жизни населения.

Нынешний форум в Баку уже на этапе открытия продемонстрировал беспрецедентный масштаб. Тот факт, что для участия в мероприятии зарегистрировалось более 40 тысяч делегатов, представляющих 182 страны мира, оценивается международными экспертами как один из самых высоких показателей посещаемости за всю историю проведения WUF.

