Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первую очередь, гость передал главе нашего государства приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и вице-президента, премьер-министра и эмира Дубая Шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и Шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.

Поздравив с проведением в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН, Сухейль аль-Мазруи отметил, что здесь созданы хорошие возможности для обсуждения важных вопросов глобальной градостроительной повестки.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено расширение двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнерстве, подчеркнуто развитие сотрудничества в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической сферах, включая возобновляемую энергетику, и других областях.

17:03

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи.

Источник: АЗЕРТАДЖ