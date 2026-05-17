Московский регион подвергся самой массированной атаке беспилотников за год с лишним - ВИДЕО

В ночь на 17 мая Москва и Московская область подверглись наиболее масштабной атаке украинских БПЛА за последний год, в результате чего три человека погибли и 17 получили ранения.

В Подмосковье удары пришлись преимущественно на северо-западные и восточные районы ближнего пригорода. По сообщениям губернатора Андрея Воробьева, в микрорайоне Старбеево города Химки беспилотник атаковал частный дом, в результате чего погибла женщина. Еще два человека — мужчина и женщина — погибли в строящемся доме в деревне Погорелки городского округа Мытищи. Посольство Индии в России позже подтвердило, что один из погибших являлся гражданином Индии, а еще трое граждан этой страны получили ранения.

Различные повреждения жилых домов и инфраструктуры зафиксированы в Путилково (Красногорск), Лобне, Дедовске, Агрогородке, Субботино (Наро-Фоминск) и Сергиевом Посаде. Из-за повреждения контактной сети на перегоне у станции «Устиновка» в Истринском районе временно останавливалось движение электричек. Кроме того, неофициальные источники и СБУ заявили об ударе по нефтеперекачивающей станции «Солнечногорская» в районе деревни Дурыкино, где после взрыва поднялся столб дыма.

В черте Москвы основной целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. По заявлениям мэра Сергея Собянина, беспилотники атаковали проходную завода, ранив 12 сотрудников строительной смены, при этом само производство не пострадало. Украинские ресурсы также сообщили об ударе по заводу микросхем АО «Ангстрем» в Зеленограде, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Всего за сутки над территорией России, по данным Минобороны РФ, было сбито 556 беспилотников, из которых более 127 ликвидировано силами ПВО в московском регионе. Из-за угрозы БПЛА Росавиация временно закрывала аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», что вынудило 51 самолет уйти на запасные аэродромы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночные удары дальнобойных систем «вполне справедливым ответом» на российские обстрелы украинских городов, упомянув ракетный удар по Киеву 14 мая, унесший жизни 24 человек.