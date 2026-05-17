В Баку завершился первый день WUF13

В Баку завершился первый день 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Мероприятие проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

В рамках насыщенной программы первого дня прошли министерское заседание, министерский круглый стол, а также панельные дискуссии на уровне министров.

Кроме того, в течении дня состоялась официальная церемония поднятия флагов страны-хозяйки и ООН, символизирующая старт работы форума.

Подводя итоги дня, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев отметил, что обсуждения были сосредоточены на ключевых вызовах и приоритетах устойчивого городского развития.

По его словам, участники панелей подчеркнули, что достаточное и доступное жилье следует рассматривать сразу в трех взаимосвязанных измерениях: как базовое право человека и основу инклюзивности; как элемент экономической инфраструктуры, связанный с занятостью, услугами и возможностями; а также как важный инструмент климатической политики, снижения рисков бедствий и повышения устойчивости городов.

"В ходе обсуждений также была подчеркнута важность практической реализации принятых решений, устойчивого финансирования, многоуровневого управления, вовлечения местных сообществ и развития партнерств. Более полное отражение панельных дискуссий, включая детализированные выводы и рекомендации, будет включено в обновленное резюме председателя, которое представят позднее на этой неделе", - отметил он.

Отметим, форум, который продлится до 22 мая, проводится в тесном сотрудничестве правительства Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

WUF13 считается одной из важнейших международных площадок, которая вновь привлечет внимание всего мира к Азербайджану. Для участия в 13-ой сессии форума зарегистрировались свыше 40 тыс. человек из 182 стран, что считается рекордной в истории форума. Это свидетельствует о растущем глобальном престиже мероприятия и высоком международном интересе к Азербайджану.

