 В Баку завершился первый день WUF13 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку завершился первый день WUF13

First News Media19:23 - Сегодня
В Баку завершился первый день WUF13

В Баку завершился первый день 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Мероприятие проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

В рамках насыщенной программы первого дня прошли министерское заседание, министерский круглый стол, а также панельные дискуссии на уровне министров.

Кроме того, в течении дня состоялась официальная церемония поднятия флагов страны-хозяйки и ООН, символизирующая старт работы форума.

Подводя итоги дня, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев отметил, что обсуждения были сосредоточены на ключевых вызовах и приоритетах устойчивого городского развития.

По его словам, участники панелей подчеркнули, что достаточное и доступное жилье следует рассматривать сразу в трех взаимосвязанных измерениях: как базовое право человека и основу инклюзивности; как элемент экономической инфраструктуры, связанный с занятостью, услугами и возможностями; а также как важный инструмент климатической политики, снижения рисков бедствий и повышения устойчивости городов.

"В ходе обсуждений также была подчеркнута важность практической реализации принятых решений, устойчивого финансирования, многоуровневого управления, вовлечения местных сообществ и развития партнерств. Более полное отражение панельных дискуссий, включая детализированные выводы и рекомендации, будет включено в обновленное резюме председателя, которое представят позднее на этой неделе", - отметил он.

Отметим, форум, который продлится до 22 мая, проводится в тесном сотрудничестве правительства Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

WUF13 считается одной из важнейших международных площадок, которая вновь привлечет внимание всего мира к Азербайджану. Для участия в 13-ой сессии форума зарегистрировались свыше 40 тыс. человек из 182 стран, что считается рекордной в истории форума. Это свидетельствует о растущем глобальном престиже мероприятия и высоком международном интересе к Азербайджану.

Источник: Report

Поделиться:
385

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Президентом Сербии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Общество

WUF13 в Баку бьет рекорды посещаемости — ФОТОРЕПОРТАЖ

Общество

В Баку завершился первый день WUF13

В Баку выпало почти в пять раз больше месячной нормы осадков

Вера Букачи о жилищном вопросе и красоте азербайджанской столицы

Фархад Гаджиев: К 2050 году большинство молодежи в мире будет проживать в городах

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2026»

Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Скончался телеведущий Владимир Молчанов

Легенда «Евровидения» открыла конкурс в Вене спустя 59 лет после своего выступления - ВИДЕО

Последние новости

Александар Вучич: "Президент Ильхам Алиев - большой друг Сербии"

Сегодня, 20:07

Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 19:55

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии - ФОТО

Сегодня, 19:47

Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 19:39

Азербайджанские бизнесмены посетят Сербию с деловой миссией

Сегодня, 19:24

В Баку завершился первый день WUF13

Сегодня, 19:23

Ильхам Алиев встретился с Президентом Сербии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

В Баку выпало почти в пять раз больше месячной нормы осадков

Сегодня, 19:01

Московский регион подвергся самой массированной атаке беспилотников за год с лишним - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Анар Гулиев: Азербайджан готов оказать поддержку Мексике в подготовке к проведению WUF14

Сегодня, 18:30

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:20

Александар Вучич: Сербия считает Азербайджан истинной дружественной страной

Сегодня, 18:19

Президент Маврикия прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 18:04

Фидан заявит о важности международных усилий по разблокированию Ормуза

Сегодня, 17:40

Брат Мевлюта Чавушоглу скончался после огнестрельного ранения

Сегодня, 17:17

Вера Букачи о жилищном вопросе и красоте азербайджанской столицы

Сегодня, 17:15

Президенту Токаеву доверяет 86,7% казахстанцев - СОЦОПРОС

Сегодня, 16:55

Председатель президентского совета Ливии прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:42

В рамках WUF13 началось заключительное заседание Ассамблеи массовых организаций и организаций гражданского общества

Сегодня, 16:30

В рамках WUF13 состоялась совместная сессия открытия ассамблей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25