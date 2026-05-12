Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Шахбазом Шарифом

Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Oб этом говорится в публикации на странице Президента Ильхама Алиева в «X».

Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры Азербайджана и Пакистана вновь подтвердили высокий уровень братских и стратегических отношений между двумя странами.

Стороны с удовлетворением отметили устойчивое расширение сотрудничества в ряде ключевых сфер, включая энергетику, торговлю и гуманитарные связи между народами.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул важность проведения в Баку Всемирного форума городов (WUF13), отметив, что председательство Азербайджана в этом глобальном мероприятии вносит значимый вклад в развитие международной урбанистической повестки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил за внимание к форуму и отметил, что WUF13 является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов городского развития на мировом уровне.

Шахбаз Шариф сообщил, что не сможет лично присутствовать на мероприятии, однако Пакистан будет представлен на высоком уровне.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по региональным процессам, в частности по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил посредническую роль Пакистана и его усилия по достижению прекращения огня между сторонами конфликта, подчеркнув, что это свидетельствует о высоком международном доверии к руководству страны.

Стороны договорились продолжить контакты для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Премьер-министр Пакистана пригласил президента Азербайджана посетить страну, и приглашение было с благодарностью принято.