В Баку выпало почти в пять раз больше месячной нормы осадков

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана сообщило, что в результате интенсивных дождей, прошедших минувшей ночью, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало 103 мм осадков, что составляет 523% от месячной нормы.

Силы МЧС ведут работы в Баку, Сумгайыте и на территории Абшеронского района по откачке воды из затопленных мест и обеспечению мер безопасности. Сообщается, что на ряде участков работы по ликвидации последствий ливня уже завершены, в то время как в других районах операции продолжаются в усиленном режиме.

Источник: МЧС Азербайджана