Азербайджанские бизнесмены посетят Сербию с деловой миссией

Экспорт природного газа из Азербайджана в Сербию и строительство совместной газовой электростанции в городе Ниш показывают, что энергетическое сотрудничество между двумя странами уже показывает практические результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев в ходе выступления на деловой встрече с предпринимателями при участии сербского лидера Александара Вучича.

Министр отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами развивается на основе политической воли и диалога глав государств. Он подчеркнул, что азербайджано-сербское экономическое сотрудничество не ограничивается энергетикой, а развиваются в сферах инфраструктуры, строительства, транспорта, сельского хозяйства, туризма и инвестиций.

"В то же время благодаря благоприятному инвестиционному климату Азербайджана, макроэкономической стабильности, стратегическому географическому положению и современной транспортно-энергетической инфраструктуре еще больше укрепились позиции страны как важного торгового и инвестиционного центра в регионе", - отметил Бабаев.

Министр также подчеркнул важность расширения прямых контактов между деловыми кругами двух стран и сообщил о продолжении работы по организации бизнес-миссии азербайджанских компаний в Сербию и определению новых возможностей для реализации совместных проектов.