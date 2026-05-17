В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 18 мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются периодические дожди.

По данным службы, местами на полуострове осадки могут быть кратковременно интенсивными. Юго-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +14…+16 °C, днём — +18…+23 °C. Атмосферное давление будет на уровне 752 мм рт. ст., относительная влажность — 65–75%.

В регионах страны также ожидаются периодические осадки. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град, а в высокогорных районах — снег. Местами прогнозируется туман, умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +13…+16 °C, днём — +22…+27 °C, в горах ночью — +5…+10 °C, днём — +11…+16 °C, местами — до +19…+23 °C.