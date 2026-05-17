Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Король Эсватини выразил признательность главе нашего государства за приглашение принять участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это мероприятие, в котором принимают участие представители более чем 180 стран мира, является прекрасной возможностью для обсуждения актуальных вопросов в области градостроительства в мире, а также для обмена опытом.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Эсватини, в том числе перспективах сотрудничества в области энергетики, горнодобывающей промышленности и других сферах.

