Брат Мевлюта Чавушоглу скончался после огнестрельного ранения

Младший брат бывшего министра иностранных дел Турции, депутата турецкого парламента Мевлюта Чавушоглу - бизнесмен Айдын Чавушоглу скончался после тяжелого огнестрельного ранения, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, что инцидент произошел 5 мая в районе Аланья провинции Анталья.

Вечером в офисе на автозаправочной станции, принадлежащей Чавушоглу, прозвучал выстрел. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и полиции.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и экстренно прооперирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.