Фидан заявит о важности международных усилий по разблокированию Ормуза

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявит 18 мая в Берлине на заседании Механизма стратегического диалога Турция - Германия о важности международных усилий, направленных на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщил источник в МИД республики.

"Министр подчеркнет важность многосторонних усилий, направленных на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и укрепление региональной стабильности. Он также заявит, что Турция будет и впредь поддерживать усилия, направленные на окончательное прекращение войны между Ираном и США", - отметил источник.

На заседании совета, кроме того, планируется обсудить отношения Турции и Евросоюза. "Министр Фидан укажет на необходимость развития отношений между Турцией и ЕС на основе концепции всеобъемлющего и многоуровневого сотрудничества, подчеркнет важность начала переговоров по обновлению Таможенного союза и возобновления диалога по вопросам безвизового режима. Он заявит, что стратегия европейской безопасности, игнорирующая стратегическое значение, потенциал и геополитическое положение Турции, будет неполноценной, и подчеркнет необходимость ее вовлечения в инициативы и проекты в области безопасности и обороны, реализуемые под эгидой ЕС", - рассказал источник.

Источник: ТАСС