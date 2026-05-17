В рамках WUF13 началось заключительное заседание Ассамблеи массовых организаций и организаций гражданского общества

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (ООН) (WUF13) проходит заключительное заседание Ассамблеи массовых организаций и организаций гражданского общества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании обсуждаются вопросы устойчивого градостроительства, инклюзивной урбанизации, формирования городов, устойчивых к климатическим изменениям, и повышения роли гражданского общества в процессе принятия решений.

В рамках сессии представители разных стран делятся своими мнениями относительно будущего развития городов, социального равенства, политики доступного жилья и важности участия общин в городском управлении.