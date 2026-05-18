Трамп: Иран хочет заключить сделку, но его предложения нерелевантны

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить сделку с Вашингтоном, однако предложения Тегерана его не устраивают.

«Могу сказать одно — они отчаянно хотят заключить сделку. Но они предлагают сделку, а потом присылают документ, который не имеет ничего общего со сделкой. Я им говорю: «Вы что, с ума сошли?» — сказал американский лидер в интервью журналу Fortune.

Накануне американский лидер призвал Иран действовать быстрее в вопросе заключения возможной сделки с США, отметив, что время имеет ключевое значение.

