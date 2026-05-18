Гутерриш: WUF13 в Баку может стать катализатором для решения жилищных проблем в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что проходящая в Баку 13-ая сессия Всемирного форума городов (WUF13) станет катализатором превращения права человека на жилье в реальную практику, а не только в декларацию.

Как сообщает Report, об этом генсек сказал в обращении к участникам официальной церемонии открытия WUF13.

"В Баку вы собираетесь в условиях нарастания глобальных кризисов, включая конфликты, роста стоимости энергоресурсов и перспективы увеличения цен на продовольствие. Сегодняшняя повестка сосредоточена на проблеме, о которой мы говорим реже всего - глобальном жилищном кризисе", - сказал Гутерриш.

По его словам, почти 3 млрд человек живут в ненадлежащих жилищных условиях, часто в неформальных поселениях и трущобах.

"Ни одно общество не застраховано от этого - от быстро растущих городов развивающихся стран до развитых экономик с высокими арендными ставками и растущей бездомностью. <...> Жилье - это право человека и основа человеческого достоинства. Пусть этот Всемирный форум городов станет катализатором превращения этого права в реальность. Вместе мы можем обеспечить жильем весь мир, никого не оставив без внимания", - сказал он.