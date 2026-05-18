Представитель Малайзии на Urban Expo: Масштаб форума в Баку поражает, это историческое событие

Фаига Мамедова13:30 - Сегодня
«Мне очень нравится Баку, потому что он очень чистый, с современной архитектурой и большими парками. Здесь много зеленых зон, где люди могут отдохнуть, заняться спортом и снять стресс». 

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил представитель Министерства жилищного строительства и местного самоуправления Мохамад Ризал Осман, который в этом году является главным координатором павильона Малайзии на выставке Urban Expo в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что сегодня многие страны, включая Малайзию, сталкиваются с проблемами в сфере ментального здоровья. По его мнению, именно поэтому городам нужно больше общественных пространств, где люди могли бы восстановить силы и чувствовать себя комфортно. 

Он подчеркнул, что малайзийская сторона искренне восхищается зелеными зонами и парками, созданными в Баку, и считает, что подобные инициативы крайне важны для городов по всему миру.

«Ранее я принимал участие в качестве местного организатора Всемирного форума городов в Малайзии в 2018 году. Когда я приехал сюда в первый день, то сразу заметил, насколько масштабно это событие. Мне сообщили, что на данный момент это самый крупный Всемирный форум городов за всю историю его проведения. WUF13, объединив опыт предыдущих городов и стран-организаторов, создал поистине впечатляющую глобальную платформу. Я считаю, что это грандиозное и значимое событие для каждого участника», - заключил Мохамад Ризал Осман.

