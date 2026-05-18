В Тбилиси назвали WUF13 в Баку важной платформой для Грузии

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), проходящая в Баку, имеет важное значение и для Грузии, поскольку предоставляет возможность продвигать позиции страны и укреплять диалог с партнерами.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия в WUF13.

По ее словам, форум проходит с участием мировых лидеров и представителей международных организаций, что делает его важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов.

"Участие премьер-министра даст нам возможность в рамках форума озвучить позиции Грузии и провести двусторонние встречи", - заявила Бочоришвили.

По словам главы МИД, Азербайджан остается важным партнером для Грузии, а постоянный диалог между двумя странами по приоритетным направлениям имеет особое значение.