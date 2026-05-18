Представитель Буркина-Фасо на Urban Expo: «Мы искренне рады возможности приехать в Азербайджан»

«Это наше первое участие в форуме. Мы искренне рады возможности приехать в Азербайджан».

Эти мысли в беседе с корреспондентом 1news.az выразил Оумароу Дисс представитель Буркина-Фасо на выставке Urban Expo в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, данная платформа является важной площадкой для обмена мнениями и развития международного сотрудничества в сфере урбанистики. «Форум позволяет нам открывать для себя инновационные решения, а также демонстрировать достижения нашей страны в области обеспечения жильем и устойчивого развития», - отметил представитель из Буркина-Фасо.