Пынар Зорал: «Баку прекрасно подготовился  к этому мероприятию»

«Баку прекрасно подготовился к этому мероприятию. Хотелось бы также поблагодарить ООН-Хабитат за организацию. Видно, что весь город вел подготовку. Форум организован действительно на высшем уровне, встреча проходит замечательно».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщила руководитель отдела пространственных стратегий в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Пынар Зорал, ведомство которой представлено собственным павильоном на выставке Urban Expo в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, люди идут на выставку Urban expo буквально нескончаемым потоком, интерес и посещаемость действительно на высоте.

Пынар Зорал отметила, что на самом деле у Турции очень богатый и глубокий исторический опыт в сфере урбанизации, особенно в том, что касается пространственного планирования и жилищного строительства.

Однако в последние годы, главным образом из-за последствий изменения климата, количество стихийных бедствий, от которых страдают города, стремительно растет.

Кроме того, Турция переживает очень тяжелые последствия землетрясений. У каждой страны свои проблемы в зависимости от географии: у кого-то это природные катаклизмы, у кого-то — конфликты. Поэтому, на мой взгляд, тема жизнестойких и неподвластных кризисам городов сегодня важна как никогда, заявила представитель министерства, добавив, что считает это главным понятием в нашей современной повестке дня. Здесь, на форуме, дискуссии сосредоточены именно на этом, с особым акцентом на жилищный сектор, благодаря чему идет очень ценный обмен информацией и опытом.