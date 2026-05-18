«Azeronline» стал первым провайдером, интегрированным в платформу «mygov ID»

First News Media12:58 - Сегодня
Компания «Azeronline» внедрила очередное решение в рамках цифровой трансформации и повышения безопасности данных. Компания стала первым интернет-провайдером, интегрировавшим вход в личный кабинет абонентов с единой системой авторизации «mygov ID».

Новая интеграция обеспечивает пользователям «Azeronline» более быстрый, безопасный и удобный вход в личный кабинет. Авторизация через «mygov ID» усиливает защиту персональных данных, сводит к минимуму риск несанкционированного доступа и упрощает процесс пользования цифровыми услугами.

Данный шаг является частью масштабных процессов направленных на развитие цифрового управления и единой экосистемы услуг в Азербайджане. Цели, определенные руководством страны в области расширения цифровизации и повышения доступности государственных и сервисных платформ через единую систему, требуют более активной интеграции частного сектора в этот процесс.

В рамках развития инновационной сервисной платформы абоненты Azeronline уже сегодня могут легко управлять своим балансом, тарифом и платежами, а также измерять скорость интернета через личный кабинет.

Azeronline,  один из ведущих интернет-провайдеров страны по скорости интернета и качеству обслуживания, продолжает расширять возможности своих цифровых услуг. Новая интеграция стала очередным шагом компании в развитии современных, удобных и безопасных технологических решений для частных и корпоративных пользователей.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25