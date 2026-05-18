Пожар в цехе в Сабунчинском районе потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар, произошедший в цехе на улице Ивана Анашкина в поселке Бакиханов в Сабунчинском районе столицы, благодаря оперативному вмешательству сил Министерства по чрезвычайным ситуациям был потушен в короткие сроки, не получив распространения.
Об этом говорится в сообщении МЧС.
В результате пожара никто не пострадал.
12:53
Пожар, вспыхнувший в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку, локализован.
Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Отмечается, что силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлеченные к месту происшествия, в короткие сроки локализовали возгорание, не допустив распространения огня на прилегающие территории.
Напомним, пожар произошел в цехе, расположенном на улице Ивана Анашкина.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
12:45
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в поселке Бакиханов Сабунчинского района города Баку.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.
Пожар вспыхнул в цехе на улице Ивана Анашкина.
На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются .
Дополнительная информация будет предоставлена позже.