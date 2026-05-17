Анар Гулиев: В рамках сессии состоится презентация Генерального плана Баку

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) также состоится презентация Генерального плана Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

«Генеральный план Баку утвержден уже несколько лет и реализуется. Участники форума, наряду со столицей, будут также проинформированы о направлениях развития и генеральных планах других городов страны», – отметил Анар Гулиев.